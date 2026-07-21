España número uno y Noruega la que más puestos subió en ranking FIFA

España se corono campeona del mundo el pasado domingo al derrotar 1-0 en tiempo extra a Argentina y en el ranking FIFA que se dio a conocer este lunes, los españoles aparecen en el puesto uno (anteriormente estaban en el dos). Los argentinos cayeron del uno al dos.

La selección que más puestos subió en este mundial fue Noruega, quien después del campeonato aparece en el lugar 19, mejorando doce puestos de su último puesto, donde estaba en el 31. La selección de Inglaterra que fue tercero en el mundial aparece en el cuarto de FIFA y Francia que fue cuarto en el mundial, en el ranking están de terceros. La selección que más puestos perdió fue Túnez con doce, estaba en el 45 y cayó al 57.

La selección de Nicaragua se mantiene en el lugar 131 del ranking FIFA. Aquí les dejamos las mejores selecciones del mundo:

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos México

Entre las selecciones destacadas también están: Colombia 11, Alemania 12, Italia 15, Estados Unidos 16, Japón 17, Noruega 19, Uruguay 20, Ecuador 25, Paraguay 34, Panamá 44, Costa rica 51 entre otras.