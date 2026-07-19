Árbitros nicaragüenses Henry Pupiro y Tatiana Guzmán destacaron en la Copa del Mundo

Henry Pupiro y Tatiana Guzmán marcaron un antes y un después en la historia del fútbol nicaragüense al convertirse en los primeros árbitros pinoleros en participar en una Copa del Mundo.

Los nicaragüense Henry Pupiro (Arbitro asistente) y Tatiana Guzmán (Arbitro VAR) estarán presentes en entre los árbitros que impartirán justicia en la Copa del Mundo 2026

Durante el torneo, Pupiro fue designado como árbitro principal en partidos de la fase de grupos, donde demostró autoridad, seguridad y un manejo impecable de las reglas, estuvo en seis partidos del torneo.

Por su parte, Guzmán se desempeñó como árbitra de la Sala VAR, destacando por su precisión en las decisiones y su firmeza en momentos determinantes, Tatiana estuvo en al menos 12 partidos de la copa del mundo.

Ambos dejaron claro que la preparación y el profesionalismo de los árbitros nicas están a la altura de los estándares internacionales.