Neymar se retira de la selección de Brasil tras eliminación del Mundial

El ciclo de Neymar con la selección de Brasil llegó a su fin, tras la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, el astro brasileño anunció su retiro del combinado nacional “Lo intenté. Lo intenté.

Mi carrera empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó”, expresó el delantero, poniendo punto final a una trayectoria de 16 años vistiendo la camiseta verdeamarela.

Neymar se despide como el máximo goleador en la historia de la selección brasileña con 79 goles en 128 partidos, superando la histórica marca de Pelé.

Además, conquistó la FIFA Confederations Cup en 2013, obtuvo la medalla de oro en los 2016 Summer Olympics y disputó cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026), siendo durante más de una década el principal referente ofensivo de Brasil.

Reconocido por su talento, regate y capacidad para decidir partidos, Neymar deja una huella imborrable en el fútbol brasileño.

Aunque el título mundial fue la única gran conquista que se le escapó con la selección absoluta, su legado queda marcado por récords, actuaciones memorables y el honor de haber sido el máximo artillero en la historia de una de las selecciones más exitosas del planeta.