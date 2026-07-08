Francia ante Marruecos inician los cuartos de final del Mundial

La Copa Mundial Norteamérica 2026, entra en su fase final y los ochos mejores equipos buscan su boleto a las semifinales.

En la ronda de cuartos de final, las selecciones de Europa destacan teniendo 6 equipos todavía en competición, todavía sobrevive un sudamericano y un africano..

El primer partido de cuartos de final es entre Francia y Marruecos, este jueves a las dos de la tarde.

El viernes a la una de la tarde se miden España ante Bélgica en busca del pase a semifinales.

Para el sábado están programados los partidos entre Inglaterra ante Noruega, a las tres de la tarde y a las siete Argentina enfrenta a Suiza.