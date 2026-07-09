Francia elimina a Marruecos y avanza a Semifinales

La selección de Francia confirmó su candidatura al título al vencer 2-0 a Marruecos este jueves en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, asegurando su boleto a las semifinales del torneo.

Francia está entre los cuatro mejores del mundo

Los goles de la victoria francesa llegaron por medio de sus principales figuras, Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 60 con una gran definición, mientras que Ousmane Dembélé amplió la ventaja seis minutos después.

Con este triunfo, Francia se instala entre las cuatro mejores selecciones del Mundial y ahora espera al vencedor del duelo entre España y Bélgica para disputar un lugar en la gran final.