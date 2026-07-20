Ya hay seis países clasificados para el mundial 2030

Llego a su final la Copa del Mundo 2026, con España levantando la Copa y ya hay seis selecciones clasificadas para el próximo mundial a realizarse en 2030.

Recordemos que el próximo Mundial dará inicio en junio del 2030 y acabará en julio, con la final programada para el 21 de ese mes. La Copa se disputará en seis países repartidos en tres continentes, los cuales ya están clasificados para la siguiente justa mundialista.

En Sudamérica, las selecciones de Uruguay, Paraguay y Argentina ya tienen su boleto oficialmente confirmado por ser sedes, además, en África se jugará en Marruecos, quien ya tiene su lugar ocupado, mientras que, en Europa serán sedes Portugal y la vigente campeona mundial, España.

“Cabe destacar que en América se jugarán solamente tres partidos del próximo Mundial. Eso ocurrirá durante la fase de grupos; seguidamente esos clasificados viajarán a Europa y África para continuar con el resto del torneo”, destacaron medios internacionales.

También, pese a ser de distintos continentes, Marruecos, Portugal y España están relativamente cerca entre sí, ya que la distancia entre los tres países es corta, lo que no tiene nada que ver con la distancia entre las sedes sudamericanas y el resto de los organizadores del Mundial 2030.