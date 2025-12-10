Tres equipos de MLB interesados en Jonathan Loaisiga

El lanzador nicaragüense Jonathan Loaisiga Estrada, quien actualmente se encuentra entrenando en Nicaragua para unirse a los Indios del Bóer en la liga profesional, ha despertado interés en varios equipos de las grandes ligas.

Los Cachorros de Chicago, Diamondbacks de Arizona y Gigantes de San Francisco, son los tres team que han mostrado interés en el nicaragüense. Recordemos que Loaisiga quedo fuera de los Yankees de Nueva York y actualmente se recupera de una lesión.

Loaisiga quien inició su carrera en 2018 con los Yankees (hasta el 2025) ha tenido varias lesiones que lo han marginado a pocos episodios en los últimos años. Aquí les dejamos las actuaciones del pinolero en su carrera:

2018: En su debut lanzo 24.2 entradas, 26 hits, 14 carreras limpias y efectividad de 5.11, regalo 12 bases por bolas y ponchó a 33 rivales, su record de 2-0 en 9 juegos.

2019: En 31.2 inning le anotaron 16 limpias, 36 imparables, 16 bases por bolas y 37 ponches, efectividad de 4.55 y su balance fue de 2-2 en ganados y perdidos en 15 partidos.

2020: Su record fue de 3-0 en ganados y perdidos, 3.52 de efectividad, durante 23 inning, en 12 juegos permitió 21 hits, 9 carreras limpias, con 22 ponches, su efectividad fue de 3.52.

2021: Fue su mejor temporada con los Yankees, su record fue de 9-4 en ganados y perdidos, su efectividad de 2.17 en 70.2 entradas, permitió 56 hits de los cuales tres cuadrangulares, en 57 juegos (todos como relevo) salvo cinco, 17 carreras limpias, 16 boletos y ponchó a 69.

2022: Su balance fue de 2-3 en ganados y perdidos, en 48 entradas su efectividad fue de 4.13, solo salvo dos, 22 carreras limpias, 19 boletos y 37 ponches.

2023: Su record fue de 0-2 en ganados y perdidos, su efectividad fue de 3.06, en 17.2 inning permitió 6 carreras limpias. Una temporada de lesiones.

2024: Solamente limitado a cuatro entradas por lesión, record de 1-0 y efectividad de 0.00.

2025: Durante 29.2 entradas solamente (nuevamente por lesión) su balance fue de 0-1 y efectividad de 4.25, 34 hits, 14 carreras limpias y 25 ponches.

El nicaragüense en ocho años con los Yankees (2018-2025) lanzo 249.1 inning, permitió 98 carreras limpias, su efectividad de 3.54, su record de 19-12 en ganados y perdidos, en 193 partidos (11 aperturas), 232 hits permitidos, 27 cuadrangulares, 82 bases por bolas recibidas y 232 ponches propinados.

Los datos generales del nica son los siguientes: 5.11 de estatura (180 centímetros), 195 libras (88kilogramos), nació el 02 de noviembre de 1994 (31 años) en Managua, Nicaragua.

Su Debut en MLB fue el 15 de junio del 2018 a los 23 años ante Tampa, donde como abridor lanzo 5 entradas de solamente tres imparables, poncho a seis, regalo cuatro bases por bolas sin carrera y gano el partido.