Argentina avanza a semifinales del Mundial tras eliminar a Suiza

Argentina se convirtió en la última semifinalista de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-1 a Suiza en tiempo extra, en un intenso duelo disputado en Kansas City.



La Albiceleste abrió el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, pero los suizos igualaron por medio de Dan Ndoye en la segunda mitad, obligando a disputar la prórroga.



Julián Álvarez marcó un gol de gran factura para devolver la ventaja a los dirigidos por Lionel Scaloni y, en los minutos finales, Lautaro Martínez sentenció el 3-1 definitivo para sellar el boleto argentino a las semifinales del torneo.



El martes 14 de julio, Francia y España protagonizarán un duelo entre dos de las selecciones más fuertes del torneo, en un enfrentamiento que promete alto nivel futbolístico y un boleto a la gran final.



La otra semifinal se disputará el miércoles 15 de julio y enfrentará a Argentina e Inglaterra.



La Albiceleste buscará defender el título mundial frente a un conjunto inglés que llega fortalecido tras eliminar a Noruega, en lo que será un choque entre dos históricos del fútbol por un lugar en la final de la Copa del Mundo.