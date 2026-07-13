Messi y Mbappé comparten liderato de goles en la Copa del Mundo

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 continua en semifinales con Lionel Messi, de Argentina y Kylian Mbappé, de Francia, compartiendo el liderato de la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno y ambos jugarán en semifinales.

El tercer lugar de la tabla de goleadores es ocupado por Arling Haaland, de Noruega, sin embargo, ya está eliminado del torneo.

En el cuarto lugar están los ingleses Jude Belllingham y Harry Kane, ambos con seis goles cada uno.

Mientras el líder de asistencias es Michael Olise, de Francia con cinco.