Jilton Calderón llega a 1,500 imparables en Primera División

El pelotero de Carazo, Jilton Calderón alcanzó hoy los 1,500 imparables en su carrera jugando béisbol en la primera división de nuestro país.

El histórico hit fue conectado ante el lanzador de los Pescadores del Caribe Norte, Esner Amador.

Calderón es apenas el pelotero número 15 en alcanzar esa cifra.

El experimentado jardinero inició su carrera con Matagalpa en 2006, equipo al que defendió hasta 2008.

Un año después se incorporó a los Cafeteros de Carazo, organización en la que se consolidó como uno de los bateadores zurdos más consistentes y productivos del béisbol nicaragüense durante la última década.

En 4,526 turnos oficiales al bate, Jilton Calderón apenas ha recibido 360 ponches, una muestra de su capacidad para hacer contacto y su excelente selección de lanzamientos.