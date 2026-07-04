Jonathan Loáisiga suma 8 relevos sin permitir carreras con Arizona

El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga continúa atravesando un gran momento en las Grandes Ligas.

Este viernes trabajó 1.2 entradas en blanco frente a los Milwaukee Brewers, manteniendo el control desde el montículo y contribuyendo con una sólida actuación desde el relevo.

Con esta presentación, «El Atornillador» redujo su efectividad a 2.43 en la temporada y extendió a ocho su racha consecutiva de relevos sin permitir carreras, confirmando que vive uno de sus mejores pasajes de la campaña.