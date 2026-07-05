Jonathan Loàisiga con juego sostenido para Arizona

El relevista nicaragüense Jonathan Loáisiga volvió a responder con una sólida actuación este sábado al lanzar una entrada de un imparable y un ponche en la victoria 4-3 de los Arizona Diamondbacks sobre los Cerveceros de Milwaukee.

El derecho retiró a Christian Yelich por la vía del ponche para cerrar el sexto episodio y preservar la ventaja de 3-2.

Con su trabajo, Loáisiga se apuntó el juego sostenido y redujo su efectividad a 2.36, confirmando el gran momento que vive desde el bullpen de Arizona.