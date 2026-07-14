Argentina e Inglaterra se enfrentan por boleto a la gran final

Por Terry Mayorga
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Este miércoles, con transmisión de Tu Nueva Radio Ya, se disputará la segunda semifinal del Mundial, en la que la selección de Argentina se enfrentará a la selección de Inglaterra, en un duelo que promete grandes emociones. En la previa, el conjunto europeo parte como favorito para avanzar a la gran final.

Argentina e Inglaterra disputan semifinal por boleto a la final del Mundial
Argentina e Inglaterra disputan semifinal por boleto a la final del Mundial

Argentina e Inglaterra se han enfrentado en 15 ocasiones a lo largo de la historia, entre partidos amistosos y Copas del Mundo. El historial favorece a los ingleses, con 6 victorias, mientras que la Albiceleste suma 3 triunfos y se registran 6 empates.

La selección que resulte vencedora de esta llave enfrentará en la gran final al ganador del duelo entre Francia y España, semifinal que se disputará este mismo día.

Argentina irá en busca de su cuarta Copa del Mundo y de conquistar su segundo título de manera consecutiva. Por su parte, Inglaterra intentará levantar su segunda Copa del Mundo, poniendo fin a una espera de 60 años desde su único campeonato.

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