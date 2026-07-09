Tu Nueva Radio YA recibe a Rodni Nelson, el primer nica en clasificar al Mister Olympia

En el mes de septiembre, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se realizará el torneo Mister Olympia, donde los mejores fisicoculturistas del mundo lograron clasificar y Nicaragua será representada por primera vez en la historia por atleta Rodni Nelson.

Rodni Nelson en La Nueva Radio YA

Rodni Nelson es oriundo de Corn Island, Caribe Sur, y ganó el Torneo IFBB Pro Classic Physique, el pasado domingo, en Tijuana, México.

El fisiculturista clasificó a ese evento tras ganar dos competiciones de manera profesional, siendo uno de los pocos atletas en lograr su participación de forma directa.

En su visita a los estudios de Tu Nueva Radio Ya, Rodni, habló este jueves sobre todos los sacrificios y dedicación para llegar hasta donde está hoy.

«Desde hace un año nos volvimos profesionales, hicimos una gran preparación, esta carrera ha sido demasiado larga, con la clasificación ganamos 8 mil dólares, pero eso no es comparado con la inversión que se ha hecho», explicó Rodni.

Con más de nueve años de carrera, la clasificación de Rodni Nelson es la primera de un nicaragüense al Míster Olympia.