Indios del Bóer enfrentarán a Rivas en la continuación del Pomares

Los Indios del Bóer jugarán contra el conjunto de Rivas en el fin de semana 19 del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.

Los dos primeros partidos están programados a jugarse en el estadio Yamil Ríos, de Rivas, a la una de la tarde y la serie concluye en Managua, el domingo.

En la tabla de posiciones, el Bóer es equipo de segundo lugar con 46 victorias, por 22 derrotas y Rivas está en el puesto cinco con 42 triunfos por 24 derrotas.

En otros partidos, Estelí enfrentará a Matagalpa; León desafiará a los Dantos; y Nueva Segovia batallará ante Río San Juan.

Asimismo, Chinandega se medirá al Caribe Sur; el San Fernando se enfrentará a los Productores de Boaco; y el Caribe Norte jugará contra Carazo.

En el mismo orden, Granada jugará con Chontales y los Mineros del Caribe chocarán con Zelaya Central, en el Pomares 2026.