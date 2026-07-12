FIFA analiza ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones

La FIFA evaluará oficialmente la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo de 2030 a 64 selecciones, una propuesta que será debatida una vez concluya el actual Mundial con formato de 48 equipos, confirmó el presidente del organismo, Gianni Infantino.

El proyecto contempla 16 grupos de cuatro selecciones, con los dos mejores de cada zona avanzando a una fase de eliminación directa de 32 equipos.

De aprobarse, el torneo pasaría de 104 partidos en este mundial 2026 a 128 encuentros, convirtiéndose en la edición más grande de la historia.

La iniciativa busca ampliar la representación de todas las confederaciones, brindar mayores oportunidades de clasificación a países emergentes y fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel mundial.

El Mundial de 2030 tendrá un carácter histórico al conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo. España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales como homenaje a la edición de 1930.