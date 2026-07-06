Bóer y Estelí dividen honores y quedan 2-2 en serie

En partidos de reprogramación del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, los Indios del Bóer y Estelí, finalizaron 2-2 su serie este lunes en el diamante de las Segovias.

Indios del Bóer y Estelí empatan su serie

El primer partido finalizó 5-2 a favor de Estelí, ganó el partido Kairo Espinoza y perdió Lesther Medrano.

Mientras el segundo desafío lo ganó el Bóer por paliza 12-2, Jacser Rosales se llevó la victoria y perdió por Estelí Bryan Montano.

El Bóer ahora tiene récord de 46 victorias por 22 derrotas, mientras Estelí acumula 40 ganados y 28 perdidos.