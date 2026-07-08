Egipto denuncia al árbitro tras caer 3-2 ante Argentina

La polémica se desató en la Copa del Mundo 2026 luego de la eliminación de Egipto 3-2 ante Argentina en la ronda de octavos de final, ayer martes.

Egipto arremete contra el arbitraje tras su eliminación del Mundial

Al finalizar el encuentro, el director técnico del conjunto egipcio, Hossam Hassan, lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y el uso del VAR, debido a que en el partido les fue anulado un gol.

El estratega aseguró que su equipo estuvo a la altura de un compromiso de esta magnitud y que hizo méritos para obtener un mejor resultado.

“El resultado se vio influido por factores internos y externos. Parecía haber presión por parte de Argentina sobre el árbitro. Nosotros habíamos expresado nuestras objeciones”, dijo el entrenador.

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Las declaraciones de Hassan han generado un intenso debate sobre la actuación de los árbitros y la efectividad del video-arbitraje en una de las competiciones más importantes del fútbol mundial.