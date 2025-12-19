Tren del Norte adquiere a Enmanuel Trujillo

El Tren del Norte este jueves a logrado adquirir los servicios del bateador Enmanuel Trujillo, quien llegara a fortalecer aún más la ofensiva del conjunto norteño.

Enmanuel Trujillo

“Los Tigres de Chinandega y el Tren del Norte han notificado hoy viernes 19 de diciembre del 2025, que de mutuo acuerdo realizan el siguiente ENDOSO de Contrato. Los Tigres endosan al Tren del Norte el contrato del Jugador Nacional ENMANUEL ALEXANDER TRUJILLO ZUNIGA”, destacad el comunicado de la Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense (APBN).

“El Endoso del jugador Trujillo es válido únicamente para el XXI Campeonato de Béisbol Profesional Nicaragüense (APBN) 2025 -2026”, recalca el comunicado.

También se menciona en el comunicado que los Tigres de Chinandega endosaron el contrato del Jugador Extranjero ARMANDO VÁSQUEZ LÓPEZ (LHP), de nacionalidad dominicana a los Leones y el equipo metropolitano endoso contrato del Jugador Extranjero CRISTOFER JESÚS OGANDO PONCHE (RHP), de nacionalidad dominicana.

“Los Endosos de los jugadores Ogando y Vásquez López válido únicamente para el XXI Campeonato de Béisbol Profesional Nicaragüense (APBN) 2025 -2026”, destaca la liga.

El torneo continua hoy con los siguientes partidos: En el estadio Yamil Ríos, los Gigantes de Rivas reciben a los Tigres de Chinandega y los Leones de León en el estadio Rigoberto López Perez esperan al Tren del Norte, ambos desafíos a las 6pm.