Tren del Norte vence al Antigua en la Copa Centroamericana

El Tren del Norte Real Estelí venció sin problemas 2-0 al Antigua FC, de Guatemala, que jugó en su propio estadio y con su gente la noche de este martes..

En el partido que significó el debut de los norteños en la Copa Centroaméricana de la CONCACAF, los goles fueron anotados por Juan Barrera y Edgard Castillo.

Por su parte los Caciques del Diriangén perdieron en el estadio Nacional de Managua, con marcador de 3-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, los vigentes tricampeones del torneo.

El gol del Diriangén fue anotado por Cristian Reyes, mientras por la Liga Deportiva Alajuelense, marcaron John Ruiz y Ronaldo Cisneros.