Sin ofensiva ante Dominicana, así inicio Nicaragua la súper ronda en el béisbol de los Juegos CA y del Caribe

Limitados a tan solo un hit, la Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua cayó en su debut en la Súper Ronda del Torneo de Béisbol de los Juegos CA y del caribe, con marcador de 5 carreras a 0 ante el anfitrión República Dominicana.

El juego se definió desde el inicio cuando los quisqueyanos marcaron una carrera ante el abridor y perdedor Pedro Torres, quien se mantuvo en la loma, durante 3 episodios.

El siniestro pinolero abandonó la loma en el 4to inning cuando abrió tanda dando bases por bolas. Ese corredor, luego se convirtió en la segunda carrera de los dominicanos.

Nicaragua en sus primeras 4 bateadas no descargó de hit, fue hasta iniciando el 5to episodio cuando Elian Rayo descargó doble, siendo el único imparable de los pinoleros en el encuentro.

En la alta del séptimo inning, República Dominicana hizo rally de 3 carreras para sellar la victoria 5-0 sobre nuestra Selección de Béisbol.

Mañana en Transmisión Galáctica, Nicaraguas e enfrentará a la 1 de la tarde a Puerto Rico. Una victoria nos deja con opciones de medalla en los Juegos CA y del Caribe… Un Revés terminará con nuestros sueños de una presea.