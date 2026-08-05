¡Orgullo pinolero! Joysi Tinoco conquista bronce en karate

La karateca nicaragüense Joysi Tinoco ganó medalla de bronce en la modalidad de kumite femenino -50 kg durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Joysi Tinoco gana bronce en karate en Santo Domingo 2026

La atleta pinolera aseguró el tercer lugar tras vencer 8-4 a Sofía Cárdenas, de Colombia, en la ronda final por la medalla de bronce.

La Federación Nicaragüense de Karate Do (FENIKADO) felicitó a Tinoco por su destacada participación y por poner nuevamente el nombre de Nicaragua en el podio regional.

Durante la ronda de grupos, la nicaragüense arrancó con fuerza al derrotar 10-0 a Chelsea Mohan, de Trinidad y Tobago.

Posteriormente, Tinoco cayó 10-2 ante Yorgelis Salazar, de Venezuela.

En su último combate de esa fase, la atleta nicaragüense perdió 4-3 ante Leanerkis Chacón, de Cuba, en un duelo que se definió en el último minuto.

A pesar de esos tropiezos, Joysi mantuvo la concentración y logró meterse en la pelea por el bronce, donde respondió con carácter ante la representante colombiana.

El triunfo ante Cárdenas le permitió cerrar su participación con una medalla para Nicaragua en una de las modalidades más exigentes del karate.

Con este resultado, Joysi Tinoco se suma a los atletas nicaragüenses que continúan dejando huella en Santo Domingo 2026, mientras la delegación nacional sigue compitiendo por nuevas alegrías para el país.