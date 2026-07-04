Argentina sufre para doblegar a Cabo Verde en la Copa del Mundo

La vigente campeona del mundo, Selección de fútbol de Argentina, sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose 3-2 ante Selección de fútbol de Cabo Verde tras el tiempo extra para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

En un vibrante duelo disputado en Miami, la Albiceleste encontró una dura resistencia del conjunto africano, que estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo.

Lionel Messi abrió el marcador para Argentina, pero Cabo Verde respondió para igualar el encuentro y obligar a la prórroga.

En el tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste, los africanos empataron nuevamente y, cuando todo parecía encaminado a los penales, Cristian Romero marcó el 3-2 definitivo con un certero cabezazo para sellar la clasificación.

Con este resultado, Argentina avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Selección de fútbol de Egipto el próximo 7 de julio en Atlanta, en busca de seguir defendiendo con éxito el título mundial.