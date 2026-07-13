Francia ante España inician semifinales de la Copa del Mundo

Las semifinales de la Copa del Mundo inician este martes a la una de la tarde, con el juego entre España y Francia en un choque de alto nivel de dos equipos europeos.

Nuestro staff galáctico, describirá todo el partido desde la Sala de Entretenimiento Blast, de la Rotonda de Bello Horizonte 400 metros arriba, donde todos nuestros oyentes nos pueden acompañar y disfrutar de grandes promociones.

En la historia, ambas selecciones han jugado 38 partidos, con 18 victorias para España, 13 para Francia y 7 empates.

En los últimos tres partidos España se impuso sobre Francia con marcadores de 2-1, 5-3 y 5-4 mostrando un claro dominio sobre el terreno.

La gran figura por la selección de Francia en la Copa del Mundo, es Kylian Mbappe quien suma ocho goles en el torneo; además cuenta con el juego ofensivo de Ousmane Dembelè, Michael Olise, Desire Douè y otras figuras.

Mientras por España destacan, Mikel Oyarzabal, con 4 goles; además de jugadores talentosos como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Marc Cucurella.

Como dato destacado, el árbitro asistente nicaragüense Henry Pupiro estará designado en la banda derecha para este importante compromiso.

