Suiza elimina a Colombia de la Copa del Mundo

La selección de Suiza selló este martes su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 4-3 en la tanda de penales a Colombia, luego de igualar 0-0 en un intenso encuentro correspondiente a los octavos de final.

La definición desde los once pasos terminó favoreciendo al conjunto europeo, que mostró mayor efectividad en el momento decisivo.

Con este resultado, Suiza se instala entre los ocho mejores equipos del Mundial y ahora enfrentará a Argentina en los cuartos de final, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la siguiente ronda.