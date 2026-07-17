Pinolera Tatiana Guzmán estará en la final de la Copa del Mundo

Nicaragua volverá a tener representación en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a la destacada árbitra Tatiana Guzmán.

La pinolera fue designada por la FIFA para integrar el equipo arbitral como Support Video Assistant Referee en el esperado duelo entre Argentina y España.

La presencia de la nicaragüense en el partido por el título representa un nuevo reconocimiento internacional a su profesionalismo y desempeño durante el torneo.

La designación de Guzmán confirma la confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA ha depositado en su trabajo a lo largo de la Copa del Mundo, donde ha participado en distintas funciones dentro del sistema de videoarbitraje.

Tatiana Guzmán llevará nuevamente el nombre de Nicaragua al escenario más importante del fútbol mundial, siendo motivo de orgullo para el deporte nacional y un ejemplo para las nuevas generaciones de árbitros del país.