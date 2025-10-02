Solo dos partidos se jugarán en el fútbol nacional

Debido a los dos partidos de las eliminatorias mundialistas de Nicaragua ante Haití y Costa Rica, la jornada once del fútbol nicaragüense se verá reducida a solamente dos partidos.

Los equipos del Real Estelí y Caciques del Diriangén son los conjuntos que más jugadores aportan a la selección nacional y por ese motivo no jugaran en la jornada del futbol pinolero, además de Managua F.C.

Los partidos de este domingo serán los siguientes: En casa, Sébaco ante Walter Ferretti a las 3pm, el Real Madriz recibe en Somoto a los Indígenas de Matagalpa a las 5pm. Los desafíos entre Rancho Santana en el estadio nacional ante Managua, Real Estelí vs Jalapa y Diriangén vs Unan-Managua, serán reprogramados mas adelante.

La tabla de posiciones tiene al Tren del Norte-Real Estelí como líder con 22 puntos, Caciques del Diriangén 21 puntos, Managua FC 20, Ferretti y Sébaco 19, Jalapa 13, Indígenas de Matagalpa 12, Rancho Santana 10 y con nueve unidades están Unan-Managua y Real Madriz.

El líder de goleo es el cubano Samoelbis López de Sébaco con 8, Lucas Dos Santos del Ferretti, Jorge García de Matagalpa y el tico José Montiel de los Caciques, todos con siete.