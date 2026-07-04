Así se juegan los Octavos de final del Mundial 2026

La emoción de la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más decisiva este fin de semana con el inicio de los octavos de final, donde las 16 mejores selecciones del torneo buscarán un boleto a los cuartos de final.



La actividad comienza este sábado con un atractivo duelo entre Canadá, representante de la CONCACAF, y Marruecos, campeón de África. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana.

Más tarde, a las 3:00 de la tarde, Francia se enfrentará a Paraguay en otro compromiso que promete grandes emociones. Ambos partidos serán transmitidos por Tu Nueva Radio Ya.



La jornada del domingo iniciará a las 2 de la tarde con el duelo entre Brasil y Noruega.

Posteriormente, a las 6:00 de la tarde Inglaterra se enfrenta a la selección mexicana en el mítico estadio Azteca.



Los octavos de final el lunes con dos auténticos clásicos.

A la 1:00 de la tarde, Portugal se medirá a España en un duelo entre potencias europeas, mientras que a las 6:00 de la tarde Estados Unidos enfrentará a Bélgica, cerrando una fase que definirá a los ocho equipos que continuarán en la lucha por conquistar el título mundial.

