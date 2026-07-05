FIFA rompe su propia regla, Balogun jugará pese a la roja recibida

La decisión de la FIFA de suspender la sanción automática de un partido para Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina, ha generado un fuerte impacto en el Mundial.

FIFA habilita a Balogun tras roja y jugará octavos

El jugador queda habilitado para disputar los octavos de final frente a Bélgica, con la sanción en período de prueba por un año.

Se trata de una medida inédita en la historia de la competición, nunca antes un castigo por tarjeta roja había sido suspendido de esta manera.

El hecho ha despertado críticas y sospechas de favoritismo hacia Estados Unidos. La interpretación general es que la FIFA, bajo la presidencia de Gianni Infantino, envía un mensaje claro al flexibilizar una norma que siempre se había aplicado con rigor.