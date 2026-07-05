Portugal ve final anticipada ante España en Mundial

La selección de Portugal afronta con confianza su cruce mundialista contra España, programado para este lunes en la Copa del Mundo, a la una de la tarde, un partido que Nélson Semedo definió como una “final anticipada”.

Jugadores de Portugal dicen que el partido ante España es una final anticipada

El lateral del Fenerbahçe subrayó que el equipo debe mantener la calma, avanzar “partido a partido” y no dejarse arrastrar por la euforia, aunque reconoció que la calidad del grupo les da seguridad.

Nuno Mendes, también de la selección de Portugal, por su parte, expresó entusiasmo por medirse con Lamine Yamal en un duelo generacional.

La selección lusa llega tras superar a Croacia y considera a España uno de los rivales más exigentes del campeonato, por lo que insiste en la necesidad de corregir errores y usar las críticas como motor de mejora.

Desde su primer duelo en 1921, España ha logrado 17 victorias, Portugal 6 y se han registrado 18 empates.

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