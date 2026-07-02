España golea 3-0 a Austria y Unai Simón impone récord

La selección de fútbol de España derrotó con autoridad 3-0 a Austria y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

España avanza con autoridad a los Octavos de Final

La figura del encuentro fue Mikel Oyarzabal, quien marcó un doblete a los minutos 36 y 88.

El tercer tanto de la «Roja» fue obra de Pedro Porro, jugador del Tottenham, al minuto 66.

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Además del triunfo, España celebró un récord histórico.

El guardameta Unai Simón escribió su nombre con letras de oro al convertirse en el portero español con la mayor cantidad de tiempo, 519 minutos sin recibir goles en Copas del Mundo.

Dieciseisavos Finalizado España Oyarzabal Porro 🟨 0 · 🟥 0 3-0 Austria 🟨 1 · 🟥 0 Finalizado SoFi Stadium Momentos clave 36, 89' Gol España · Oyarzabal 66' Gol España · Porro 83' Tarjeta amarilla Austria · Posch

La ronda de octavos de final de la Copa del Mundo inicia este sábado a las 11 de la mañana con el juego entre Canadá ante Marruecos.

La jornada continua con el enfrentamiento entre Francia y la selección de Paraguay programado para las tres de la tarde, ambos encuentros en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Para el domingo los partidos inician a las dos de la tarde con Noruega midiendo fuerzas ante Brasil. En la historia estas dos selecciones se han enfrentado dos veces, con una victoria para Noruega y un empate.

Por su parte la selección de México recibe en su estadio nacional al equipo de Inglaterra, a las seis de la tarde.