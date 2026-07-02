Portugal avanza con sufrimiento a los octavos de final del Mundial

Portugal selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-1 a Croacia en un intenso duelo de dieciseisavos disputado en Toronto.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez vino de atrás en el marcador para quedarse con el boleto a la siguiente ronda gracias a los goles de Cristiano Ronaldo, de penal al minuto 68, y Gonçalo Ramos, quien marcó el tanto de la victoria en el tiempo añadido

Ivan Perišić había adelantado a los croatas en la segunda mitad.

Con este triunfo, la selección portuguesa continúa su camino en la Copa del Mundo y ahora enfrentará a España en los octavos de final, en uno de los partidos más atractivos de la siguiente fase.

La derrota también marcó un momento muy emotivo para el fútbol mundial, ya que todo apunta a que fue el último partido de Luka Modrić en una Copa del Mundo

. El legendario mediocampista croata, subcampeón mundial en 2018 y ganador del Balón de Oro ese mismo año, se despidió del torneo dejando un legado imborrable como el futbolista más importante en la historia de Croacia y uno de los mejores centrocampistas de su generación.