“No pudimos presionar bien”: Lionel Messi analiza el agónico pase de Argentina a octavos de final

Luego de una dramática victoria por 3-2 en la prórroga frente a la sorpresiva selección de Cabo Verde en Miami, Lionel Messi no se guardó nada. El capitán de la Albiceleste realizó una profunda autocrítica sobre las dificultades que enfrentó el equipo para sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial de 2026.

El astro argentino fue directo al grano al evaluar el rendimiento del plantel y el respeto hacia los rivales en el torneo de fútbol más importante del planeta: «Nosotros siempre subestimamos a las selecciones por nombre. No por algo este equipo no había perdido con España ni Uruguay», aseguró el capitán, destacando los antecedentes recientes del conjunto africano.

El análisis de los 120 minutos: «Nos metimos atrás»

A pesar de que Argentina logró ponerse en ventaja temprano gracias a una anotación del propio Messi, el desarrollo del juego no fue el esperado. El ’10’ reconoció que el grupo pecó de exceso de confianza tras abrir el marcador, creyendo que lograrían imponer su ritmo con facilidad.

La pérdida de control: «Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionar bien», admitió la ‘Pulga‘ al evaluar el desempeño colectivo durante el tiempo regular y los dos tiempos extra.

Mientras las principales figuras sufrían para romper el cerrojo defensivo, la FIFA elogió el trabajo de la zaga central argentina, señalando que Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez batallan intensamente «cuando las estrellas brillan menos».

Un nuevo récord histórico para la ‘Pulga’

Más allá del sufrimiento colectivo, el partido dejó una nueva marca imborrable para la carrera de Lionel Messi. Al abrir el marcador en Miami, el atacante llegó a los 20 goles en la historia de los Mundiales, consolidando aún más su leyenda.

Además de su gol, Messi fue clave al asistir a Lisandro Martínez para una de las anotaciones, minutos antes de que un autogol de la zaga caboverdiana sellara el definitivo 3-2 en el marcador.