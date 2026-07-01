Manuel Neuer se despide de la selección de Alemania tras fracaso en Mundial 2026

El portero Manuel Neuer se despidió este miércoles de la selección alemana tras 16 años de carrera en la “Mannschaft” con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que lamentó ese “final” tras la derrota del conjunto germano contra Paraguay en el Mundial.

“La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo”, escribió en Instagram.

El futbolista de 40 años, que ha jugado 128 partidos con la camiseta alemana, indicó que había tomado conscientemente la decisión de volver a jugar para Alemania, tras retirarse de la selección en 2024, porque siempre le ha llenado “de un profundo orgullo vestir la camiseta de la selección nacional”.

Neuer debutó con la selección el 2 de junio de 2009 y se va como el quinto jugador con más partidos disputados en la Mannschaft. Por delante de Neuer quedaron Lukas Podolski, Thomas Muller, Miroslav Klose y Lothar Matthaus.

El guardameta de 40 años fue parte vital de la Copa del Mundo que ganó Alemania en Brasil 2014, última vez que el conjunto teutón pasó de los octavos de final en un Mundial.

Neuer, que de momento sigue en el Bayern de Múnich, club con el que tiene contrato hasta finales de junio de 2027, añadió que, “a pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso”.

“Mi decepción es indescriptible, pero aun así siento una enorme gratitud. Gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años y durante este torne o”, concluye el campeón del mundo de 2014 su mensaje a los aficionados.