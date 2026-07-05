La selección de Francia selló este sábado su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras derrotar por la mínima 1-0 a Paraguay en un intenso duelo de octavos de final.

Los franceses encontraron el gol de la victoria para dejar en el camino a un aguerrido conjunto paraguayo, que luchó hasta el final, pero no logró evitar la eliminación.

El único gol del partido fue anotado por Kylian Mbappé, via penal en el segundo tiempo.

Con este resultado, Francia se instala entre los ocho mejores del torneo y ahora tendrá un duro desafío en la siguiente ronda, donde enfrentará a Marruecos, selección que sorprendió al golear 3-0 a Canadá.

El choque entre franceses y marroquíes promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.