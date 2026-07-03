Argentina defiende invicto ante África vs Cabo Verde



‎‎La selección de Argentina se enfrentará este viernes a las 4:00 de la tarde a la selección de Cabo Verde, Con transmisión de tu Nueva Radio Ya en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda.

Argentina busca mantener su invicto ante selecciones africanas en dieciseisavos

‎La actual campeona del mundo llega en un gran momento y buscará mantener su buen nivel frente a una sorprendente selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. Además, el conjunto argentino intentará extender su invicto histórico frente a selecciones africanas en la Copa del Mundo.

‎Argentina ha disputado ocho partidos mundialistas ante equipos africanos y permanece invicta. Registra cinco victorias frente a Nigeria, una ante Costa de Marfil, una frente a Camerún y, en esta edición del Mundial, derrotó con autoridad 3-0 a Argelia.