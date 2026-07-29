Nueva Segovia clasifica y elimina a León en el Pomares 2026

Los Guerreros de Nueva Segovia avanzaron a la segunda ronda del Pomares 2026, venciendo por paliza 9-0 a León que se fue eliminado del torneo y una vez más tiene otro fracaso.

Los Guerreros de Nueva Segovia consiguen clasificar a la segunda vuelta del Campeonato Germán Pomares

Nueva Segovia ligó 13 hits en el desafío, y en el sexto inning definió el duelo con siete anotaciones. En el juego destacó Cristopher Valenzuela con tres hits.

Leyder Salcedo, fue el lanzador ganador por Nueva Segovia, mientras por León perdió Neudar García.

Dantos, Granada, Rivas, Bóer, Matagalpa, Caribe Sur, Chinandega, Estelí, San Fernando, Carazo, Chontales y Nueva Segovia son los clasificados a la segunda ronda.

Este viernes la comisión de béisbol realizará la escogencia de refuerzos para cada uno de los equipos.

