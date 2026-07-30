Elías Gutiérrez el Pez gordo en la escogencia de refuerzos

Este viernes desde las 11 am en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), se realizará la escogencia de refuerzos de los doce equipos clasificados para la segunda ronda del torneo German Pomares-2026.

Refuerzos del pomares

Sin duda alguna el “Pez” gordo en la escogencia es el zurdo jinotegano Elías Gutiérrez, además de Bryan Torres, Álvaro Amador entre otros…

Aquí les dejamos los LANZADORES, repito solamente los LANZADORES que pueden ser tomados por los equipos, para que cada uno de ustedes hagan sus valoraciones:

Brumas de Jinotega:

Elías Gutiérrez: El jinotegano tuvo un balance de 7-7 en ganados y perdidos, su efectividad de 2.18 en 99.1 entradas de labor, donde poncha a 101 rivales.

Bryan Herrera también de Jinotega, 5-10 en ganados y perdidos, pero su efectividad fue de 3.42 en 73.2 inning de labor.

Deyling López de Jinotega, record de 8-5 y efectividad de 3.53 en 93.1 entradas con 66 ponches.

Harvy Talavera, 5-10 en ganados y perdidos, su efectividad de 4.05 en 57 entradas.

Productores de Boaco

Luis Jarquín, su record fue d e4-3 en ganados y perdidos, su efectividad de 3.13 en 56 inning.

Costa Caribe Norte

Larry Álvarez, su record de 9-5 y efectividad de 2.26 en 83.2 entradas de labor, permitió 71 imparables y poncho a 71.

Wilfredo Pinner, 4-6 en ganados y perdidos, en 43 entradas permitió 25 carreras limpias y su efectividad fue de 4.07.

Leones de León

Bryan Torres, su balance fue de 7-5 en ganados y perdidos, su efectividad de 4.64 y actualmente es miembro de selección nacional, en 83 entradas poncho a 56.

Neudar García, 6-5 en ganados y perdidos, es menor, lanzo 64.1 inning y su efectividad fue de 4.24.

Las Minas (Sera uno de los equipos que más lanzadores den para refuerzos).

Tito Martínez, es menor, su balance fue de 7-9 en ganados y perdidos, pero su efectividad en 92.2 entradas fue de 3.47, además está en la pelea de los ponches con 103.

Álvaro Amador, líder de staff y miembro de selección nacional, su balance fue de 9-9 en ganados y perdidos, pero su efectividad es de 2.88 en 97.1 inning de labor, además de 74 ponches.

Bismarck Salazar, 6-5 su record, efectividad de 3.80 en 88.1 inning de labor y 56 ponches.

Yader García, record de 7-6 y efectividad de 3.04 en 55.1 entradas de trabajo.

Zelaya Central

Eddys Flores, 6-7 en ganados y perdidos, su efectividad de 3.69 en 96.2 entradas de labor, 60 ponches, agregar par de juegos salvados.

Nelson Martínez, su balance fue de 8-10 en ganados y perdidos, además en 98 entradas su efectividad fue de 4.71.

Los equipos de Rio San Juan y Productores de Boaco, no creo que aporten refuerzos LANZADORES, para la segunda ronda del Pomares-2026.