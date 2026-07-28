Selección de béisbol lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección de béisbol de Nicaragua viaja en horas del mediodía de este miércoles a la República Dominicana, para iniciar el viernes su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El equipo viaja con la misión de hacer un gran torneo y buscar una medalla para nuestro deporte rey.

El debut de la selección de Nicaragua será el 31 de julio ante Colombia, seguido por el duelo contra Panamá el 2 de agosto y el cierre frente a México el 3 de agosto.

Para el primer partido de Nicaragua el lanzador abridor será el experimentado Danilo Bermúdez, quien cuenta con amplio recorrido en el béisbol nacional.

Tu Nueva Radio Ya, transmitirá todos los partidos de Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.