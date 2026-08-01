Nicaragua con solo 2 bronces en los Juegos CA y del Caribe

El pasado 24 de julio se subió el telón de los juegos CA y del caribe en República Dominicana. Luego de más de una semana de competencia, Nicaragua sólo ha logrado 2 medallas, ambas de Bronce, y la delegación pinolera este sábado amaneció en el puesto 20 de 22 participantes en el evento.

Candelaria Resano en Surf y el joven Aldo Blanco de Tae Kwan-Do son los únicos atletas que le han dado Medallas a Nicaragua. Se espera que en lo que restan de los juegos sumemos más preseas.

Resano logró su Bronce en la competencia de Surf en la Modalidad de Tabla Corta, mientras que Blanco lo hizo en la categoría de los 63 kg de Taw Kwan-Do.

Una de las grandes esperanzas para los pinoleros es en Pesas con Sema Nancy Ludrick, además de Béisbol con nuestra Selección… En Voleibol Playa (Masculino y Femenino) quedó fuera de Medallas y de igual manera baloncesto Masculino y Femenino.

Los Juegos CA y del Caribe son eventos donde participan muchos atletas de de nivel mundialistas y hasta campeones en distintas disciplinas… Tu Nueva Radio Ya, la Súper Lider en los Deportes estará dando detalles de lo que ocurra con nuestros deportistas nicaragüenses.