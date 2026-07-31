Nicaragua vence a Colombia, en su debut en el torneo de béisbol de los Juegos CA y del Caribe

En Transmisión Galáctica de Tu Nueva radio Ya, nuestra Selección Nacional de Béisbol, en los Juegos CA y del Caribe que se realizan en República Dominicana, se impuso en su debut 3 carreras a 1 a Colombia, sobresaliendo el gran pitcheo pinolero.

Nicaragua abrió el juego con Danilo Bermúdez, quien, lanzando 5 innings con solo una carrera, obtuvo la victoria. Su faena monticular fue adornada con 8 ponches. Kenword Burton relevó los últimos dos episodios y ponchó a un bateador.

“Me sentí bien en la loma, y más desde el segundo inning cuando ponché a los 3 bateadores”, dijo Bermúdez. “Fue gran triunfo y esperamos seguir así en los juegos siguientes”, añadió.

A la ofensiva, el impacto lo generó Emanuel Trujillo quien, descargando cuadrangular de dos carreras en el 2do inning, decidió el desafío a favor de los pinoleros. La derrota fue para el exgrandes Ligas Luis Escobar.

Nicaragua estará jugando contra Panamá este sábado, en Transmisión de Tu Nueva Radio Ya. El juego será a las 11:30 de la mañana y el encargado ahora para guiarnos a la victoria será el derecho Kenni Cruz de Granada.