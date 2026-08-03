Nicaragua ante Dominicana en la 2da ronda de los C.A y del Caribe

La selección de béisbol que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, conoció el calendario de juegos de la segunda ronda del torneo y el primer desafío será ante los locales.

Nicaragua entra con balance de 1-1 en ganados y perdidos a la segunda etapa, jugara ante los dominicanos este martes 4 de agosto a las 5pm, el segundo desafío es ante Puerto Rico a la 1pm y cerramos la ronda ante Cuba el 6 de agosto a las 9am hora nica.

El manager Sandor Guido todavía no ha nombrado abridor para los partidos de la segunda ronda del torneo, pero los candidatos son el zurdo jinotegano Elías Gutiérrez y los derechos Álvaro Amador y Stanling Orozco. Para esta segunda etapa los equipos entran con el siguiente balance: Cuba y Panamá 2-0 en ganados y perdidos, Puerto Rico y Nicaragua 1-1 y Dominicana y Colombia 0-2. Los dos primeros lugares estarán jugando el viernes por la medalla de ORO de los juegos y los lugares tres y cuatro, jugarán por el bronce.

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