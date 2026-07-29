Ex Grandes Ligas panameño será el abridor ante Nicaragua en Juegos C.A-Caribe

La selección nicaragüense de béisbol debuta este viernes en los juegos Centroamericanos y del Caribe ante su similar de Colombia, posteriormente nos enfrentaremos el sábado a Panamá y cerramos la fase de grupo ante los mexicanos.

El manager de los canaleros a designado al derecho ex grandes ligas Dario Agrazal (31 años) para enfrentarse a Nicaragua el sábado primero de agosto a las 8am (Hora Nica).

“El lanzador derecho Harold Arauz abrirá por Panamá el partido frente a México, Agrazal lo hará ante Nicaragua”, confirmo el coach de lanzadores de Panamá, Crispín Poveda.

Agrazal con experiencia en MLB (muy poco), estuvo la temporada del 2019 con los Piratas de Pittsburg, su balance fue de 4-5 en ganados y perdidos y su efectividad fue de 4.91, en 73.1 entradas de labor permitió 40 carreras limpias, 82 imparables, 15 cuadrangulares, en 15 partidos, de los cuales 14 fueron como abridor. Tambien hay que agregar que en ese trayecto regalo 18 bases por bolas, poncho a 41.