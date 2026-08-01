Aun sin medalla, Maria Posada realiza gran labor en el ciclismo de los Juegos CA y del Caribe

María Posada, una nicaragüense radicada en Guatemala, tuvo una gran actuación en la disciplina del Ciclismo al culminar en el puesto 16 de 41 participantes, en la jornada de este sábado en los Juegos CA y del Caribe.

Posada compitió en la prueba de 123 kilómetros y culminó con tiempo de 3 horas, 10 minutos y 40 segundos… Ella superó a 4 ciclistas dominicanas, 3 venezolanas, 2 panameñas, 2 hondureña, una salvadoreña, una haitiana y una mexicana.

En la disciplina de Mountain-Bike o Bicicleta Montañera, el pinolero Wilton Picado terminó en el puesto 19 de 20 competidores y María Molina fue última entre 16 que participaron.

Arianna Rodríguez de Lucha perdió su combate por la Medalla de Bronce ante una mexicana, y Paula Ramírez también de Lucha, sucumbió en su compromiso de este sábado ante la dominicana Yira Hernández.

En Balónmano Masculino perdimos 39-29 ante Puerto Rico. Nicaragua ha sucumbido en sus dos juegos realizados y le queda un compromiso más en estas justas deportivas, por su parte, en Baloncesto Masculino, ganamos 124 a 99 a Jamaica, pero en duelo por definir posiciones del 5to al 8vo lugar. David Watson logró 24 puntos por Nicaragua.

Finalmente en Béisbol, en transmisión galáctica de Tu Nueva Radio Ya, perdimos 1 carrera a 0 ante Panamá, siendo esta una dolorosa derrota para nuestra Selección Nacional de Béisbol.