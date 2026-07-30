Sandor Guido apunta a una medalla en los Juegos C.A-Caribe

La selección nicaragüense de béisbol, arranca su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana este viernes, cuando nos enfrentemos a Colombia (8am hora nica) y el manager de la selección Sandor Guido, apunta a una medalla.

Sandor Guido mánager de la Selección Nacional de Béisbol

“Es un torneo difícil para todos. Todos nos vemos con respeto. A Nicaragua nos ven con respeto. Vamos a hacer un gran trabajo; la selección está para grandes cosas. Es una buena oportunidad para levantar el optimismo del nuestro béisbol”, señala el timonel pinolero a Moisés Avalos, del Comité Olímpico Nicaragüense y Tu Nueva Radio Ya.

“Colombia es complicado, es un equipo que está en el Clásico y que tiene jugadores élites… Panamá es la piedra en el camino para Nicaragua, cada partido es muy difícil… Y México tiene grandes jugadores que vienen de una liga poderosa… pero tenemos material para ganar y sorprender”, recalco Guido.

El torneo arranca este viernes y la primera ronda se jugará de manera consecutiva viernes, sábado y domingo ante Colombia, Panamá y México respectivamente.

“Solo tengo dos abridores seguros: el zurdo Danilo Bermúdez para Colombia, y Kenny Cruz para Panamá… aún no pienso en México. Hay que asegurar la clasificación. Quiero llegar al partido con México clasificado”, destaco Sandor.

El Grupo “A” está conformado por República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Curazao. Recordemos que los tres primeros lugares avanzan a una segunda ronda.