Fue un juegazo… Panamá nos vence 1 carreras a 0

Históricamente los duelos Nicaragua vs Panamá en Béisbol, han estado revestido de incretidumbre, drama y rivalidad histórica… Hoy, en en choque que sostuvieron en los Juegos CA y del Caribe, dio continuidad a lo que a través del tiempo nos han acostumbrado.

Para los amantes a los “Duelos de pitcheo” este fue un JUEGAZO, con Kenni Cruz siendo el protagonista por Nicaragua, y el exGrandes Ligas Dario Agrazal por Panamá… Luego de 6 innings y medio el partido estaba 0-0, y un dramático Final estaba por ocurrir.

Kenni en 6 inning de labor limitaba a los canaleros a solo 1 boleto y par de hits. Apareció lanzando el séptimo episodio y tras dar base por bolas al primer bateador (Erasmo Caballero), fue removido de la loma dando chance al relevo nicaragüense.

Pedro Torres fue traido a la loma, y tras sacrificio de Abrahan Rodríguez, dio boleto intencional a Carlos Mosquera. Y fue con corredores en primera y segunda que llegó el final del desafío.

Stanling Orozco sustituyó a Torres y con conteo de 2 bolas y un strikes, soportó el imparable de Joshwan Wright, que impulsó la única carrera del juego y que nos dejó tendido asestándonos la derrota.

Fue un operativo rápido de 4 bateadores, dos boletos, un sacrificio y un imparable. Panamá en un inning hizo lo justo para ganar. En cambio Nicaragua no pudo descifrar a Agraal quien recorriendo toda la ruta, nos limitó a 3 hits y un golpe. 2 de los tres imparables fueron de Elian Miranda.

Este domingo a las 3 de la tarde, la tropa pinolera saldrá al terreno de juego para hacerle frente a México. Un triunfo nos separa de la clasificación a la Siguiente Fase del Torneo de Béisbol de los Juegos CA y del Caribe.