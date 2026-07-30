Nicaragua enfrenta a Colombia en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección de béisbol de Nicaragua enfrenta a Colombia este viernes a las 11:30 de la mañana en el inicio del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se juegan en la República Dominicana.

La Selección de Béisbol De Nicaragua en Managua.. Año 2025

Por la selección pinolera el lanzador abridor será el zurdo y rivense Danilo Bermúdez.

Bermúdez suma en el campeonato Germán Pomares, récord de seis victorias por dos derrotas y es uno de los mejores lanzadores del torneo.

El segundo juego de Nicaragua será ante Panamá, el sábado a las 11:30 de la mañana.

El lanzador abridor será el granadino Kenny Cruz, que suma en nuestra liga once triunfos por una derrota.

El tercer partido de Nicaragua es contra México, el domingo a las tres de la tarde.

Todos los partidos serán transmitidos por Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes.