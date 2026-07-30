Nicaragua enfrenta a Colombia en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Por José Luis García
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La selección de béisbol de Nicaragua enfrenta a Colombia este viernes a las 11:30 de la mañana en el inicio del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se juegan en la República Dominicana.

La Selección de Béisbol De Nicaragua
La Selección de Béisbol De Nicaragua en Managua.. Año 2025

Por la selección pinolera el lanzador abridor será el zurdo y rivense Danilo Bermúdez.

Bermúdez suma en el campeonato Germán Pomares, récord de seis victorias por dos derrotas y es uno de los mejores lanzadores del torneo.

El segundo juego de Nicaragua será ante Panamá, el sábado a las 11:30 de la mañana.

El lanzador abridor será el granadino Kenny Cruz, que suma en nuestra liga once triunfos por una derrota.

El tercer partido de Nicaragua es contra México, el domingo a las tres de la tarde.

Todos los partidos serán transmitidos por Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes.

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