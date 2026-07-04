Selección de baloncesto pinolero cae ante México en eliminatorias FIBA



La Selección de Nicaragua sufrió una derrota de 98-79 ante México este viernes en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, en un partido correspondiente a la tercera ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.



El conjunto pinolero batalló durante todo el encuentro ante un rival que aprovechó su condición de local para imponer el ritmo y quedarse con una importante victoria.



A pesar del revés, Jared Ruiz volvió a destacar como la principal figura ofensiva de Nicaragua al finalizar con 19 puntos y 9 rebotes, quedándose muy cerca de un doble-doble.



David Watson también tuvo una sólida actuación al aportar 15 unidades y capturar 6 rebotes, siendo otro de los jugadores más productivos del combinado nacional.



En su siguiente desafío la selección de baloncesto de Nicaragua se mide a República Dominicana este lunes.