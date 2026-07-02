Nicaragua cierra eliminatorias FIBA ante México en Zacatecas

La Selección Nacional de Nicaragua disputa este fin de semana sus últimos dos compromisos de las eliminatorias rumbo al Mundial FIBA, enfrentando a dos de las potencias del baloncesto de la región.

Selección de Nicaragua en eliminatorias FIBA de Baloncesto enfrenta a México y Dominicana

El conjunto pinolero se medirá este viernes ante México en Zacatecas, a las 8:30 de la nocheen un duelo de alta exigencia.

Mientras que el lunes cerrará su participación en la fase clasificatoria enfrentando a República Dominicana.

Para estos dos encuentros, el cuerpo técnico definió el roster de 12 jugadores que representarán al país en la última ventana clasificatoria.

La convocatoria está integrada por David Watson, Joost West, Jared Ruiz, Eden Ewing, Troy Andrews, Kaleb Myers, Juan Herrera, Kevin Vivas, Leslie Serrano, Wilson Batista, Frank Garth e Isaac Peralta.