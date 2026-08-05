Agenda de los nicaragüenses este 5 de agosto en Juegos C.A-Caribe en Dominicana

Hasta el momento la delegación de Nicaragua que participa en los Juegos Centroamericanos y del caribe que se realizan en República Dominicana, ha conseguido dos medallas de bronce en los juegos. Aquí les dejamos la agenda deportiva para este miércoles cinco de agosto…

A las 10:30 de la mañana, entra en competencia el Tiro-Rifle de Aire Masculino con el pinolero Rafael Hernández.

A las 11:15 estará el KARATE DO, en la categoría de -50 Kilos, con JOYSI TINOCO enfrentándose a Chelsea Mohan de Trinidad & Tobago, Yogerlis Salazar de Venezuela y Lianarkis Chacón de Cuba.

A la 1pm el béisbol enfrentara a Puerto Rico.

1:00 PM el BALONMANO MASCULINO va ante Costa Rica.

A las 2pm el Atletismo entra en actividad con Carlos Arteaga (lanzamiento de Martillo) contra dos cubanos, dos boricuas, dos mexicanos y un tico… 64.27 metros marca de inscripción…

2:30 PM / ATLETISMO en la competencia de los 200 metros Planos. María Carmona correrá ante atletas de Cuba, República Dominicana, Colombia, México y Barbados… 18 corredoras… 23.91 segundos marca de inscripción.

4:00 PM / PESAS – 65 kilos Masculino

ORLANDO VÁSQUEZ enfrenta a levantadores de Cuba, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Dominicana, El Salvador, Guyana y Guadalupe.

ERNESTY JIRÓN, en 53 Kilos Femenino.

ÁLVARO GONZÁLEZ, en 60 KILOS Masculino.

Información suministrada por el Comité Olímpico Nicaragüense (C.O.N).